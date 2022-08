Ucraina: quattro milioni di profughi lasciano la Polonia e tornano a casa (Di domenica 28 agosto 2022) I media polacchi, citando i dati della guardia di frontiera del Paese, riportano che dal 24 febbraio oltre 5,8 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina per entrare in Polonia, mentre quasi 4 ... Leggi su globalist (Di domenica 28 agosto 2022) I media polacchi, citando i dati della guardia di frontiera del Paese, riportano che dal 24 febbraio oltre 5,8di persone hanno lasciato l'per entrare in, mentre quasi 4 ...

Avvenire_Nei : “Parla l’arcivescovo di Leopoli, Mokrzycki, città dove un abitante su quattro è rifugiato. «Il Papa? È la nostra sp… - Luxgraph : Arcade Fire: il cantante accusato di molestie sessuali da quattro donne #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - rassegnally : È il #28agosto! E quindi? * Quindi giorno di guerra n. 186 in #Ucraina * Quattro settimane alle #Elezioni2022 * V… - misterx1968 : RT @kulturjam: Fare un bilancio dei primi 6 mesi di guerra in Ucraina implica stabilire un parametro, ma qui i parametri sono almeno quattr… - WinMan5 : E intanto il mainstream continua a diffondere la notizia che i russi in Ucraina si stanno bombardando da soli. Stan… -