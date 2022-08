Traffico Roma del 28-08-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 agosto 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi difficoltà sulla Cassia bis Veientana per un incidente e la strada è chiusa poco prima del raccordo anulare al km 2 in quest’ultima sezione inevitabili ripercussioni per ilche intenso in direzione della capitale sull’autosole code tra Ceprano e la diramazione diSud rallentamenti e code sempre sull’autosole per Forti temporali tra Orte e Ponzanono Soratte breve attesa Inoltre alla barriera diEst sulla A24-teramo Ultima domenica di agosto conintenso su strade ed autostrade per i rientri dei luoghi di villeggiatura ulteriori difficoltà a causa del maltempo piogge temporali Infatti stanno interessando il Lazio raccomandiamo quindi massima prudenza ...