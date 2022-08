Salvini e Meloni, così si marcano i due alleati. Il derby tra leader sul lungomare (Di domenica 28 agosto 2022) Comizio a Messina oggi, stessa ora a pochi chilometri l’uno dall’altro. Il capo leghista: «Non ho l’agenda degli altri, se saremo nella stessa città, troverò il modo di abbracciarla» Leggi su corriere (Di domenica 28 agosto 2022) Comizio a Messina oggi, stessa ora a pochi chilometri l’uno dall’altro. Il capo leghista: «Non ho l’agenda degli altri, se saremo nella stessa città, troverò il modo di abbracciarla»

