Roma, Dybala e i compagni di squadra in coro: “Punto importante, non molliamo mai” (Di domenica 28 agosto 2022) Il Punto conquistato a Torino nel secondo tempo contro la Juventus è stato accolto con positività dai giocatori del club giallorosso, che sui propri profili social hanno esternato la loro soddisfazione all’indomani del match. Il protagonista più atteso della serata, Paulo Dybala, scrive: “Un Punto importante in uno stadio difficile. Daje Roma”. L’argentino ha fornito l’assist per il decisivo pareggio di Tammy Abraham, il quale commenta con un “Non ci arrendiamo mai! Preso un buon Punto”. Un pareggio ottenuto con grande caparbietà dalla squadra di Mourinho, come sottolineato anche da tanti altri, tra cui Mancini, Spinazzola e Kumbulla. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Ilconquistato a Torino nel secondo tempo contro la Juventus è stato accolto con positività dai giocatori del club giallorosso, che sui propri profili social hanno esternato la loro soddisfazione all’indomani del match. Il protagonista più atteso della serata, Paulo, scrive: “Unin uno stadio difficile. Daje”. L’argentino ha fornito l’assist per il decisivo pareggio di Tammy Abraham, il quale commenta con un “Non ci arrendiamo mai! Preso un buon”. Un pareggio ottenuto con grande caparbietà dalladi Mourinho, come sottolineato anche da tanti altri, tra cui Mancini, Spinazzola e Kumbulla. SportFace.

romeoagresti : La Roma è arrivata a Torino: ecco #Dybala, l’uomo più atteso in vista del match di domani // Roma have checked-in t… - GiovaAlbanese : #Dybala e la #Roma a Torino. - CB_Ignoranza : 8 anni dopo di nuovo insieme. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi tornano a Roma. Dite a Fried… - sportface2016 : #Roma, #Dybala: 'Punto importante in uno stadio difficile' - BigRom_90 : L'assist di Dybala ?? Abraham ?? #Roma | #JuveRoma | #SerieA | @OfficialASRoma -