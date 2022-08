Roma | Belotti | «Non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio»

(Di domenica 28 agosto 2022) Le prime parole dida calciatore della: «La ambizioni della squadra hanno esercitato su di me un grande fascino» Andreaha commentato il suo passaggio alla. Di seguito le parole del G, che indosserà la maglia numero 11. «Le ambizioni e la crescita dellasono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso nondi, davanti ai nostri tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

angelomangiante : +++ #Belotti è a Roma e oggi ha già sostenuto le visite mediche di idoneità a Villa Stuart. Domani completerà l'it… - angelomangiante : È fatta! ? #Belotti è un nuovo attaccante della #ASRoma ?? Ha firmato ??? un contratto triennale. Ha rifiutato le… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, iniziate le visite di #Belotti. Domani a Trigoria per limare i dettagli d… - nenamou : Andrea Belotti è qui! #forza_roma #romafc #gallo #roma?? - Gianluca270395 : RT @tvdellosport: ?? UFFICIALE Andrea #Belotti è un giocatore della #Roma ???? Il nuovo attaccante giallorosso ha sottoscritto un contratto… -

Le prime parole dida calciatore della: "La ambizioni della squadra hanno esercitato su di me un grande fascino" Andreaha commentato il suo passaggio alla. Di seguito le parole del Gallo, che ...64 Li ha aspettati a lungo e ora, ceduto Felix Afena Gyan alla Cremonese , laha potuto ufficializzare l'arrivo di Andrea. L'accordo tra il club e il giocatore, svincolatosi dal Torino , è stato confermato da un comunicato stampa dei giallorossi. Il giocatore ha ...La Roma ha in pugno Mady Camara. Dopo l'infortunio di Georginio Wijnaldum, il club giallorosso ha accelerato per il classe 1997.L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Andrea Belotti. "Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo… Leggi ...