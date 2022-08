Reddito di cittadinanza, così Letta vuole darlo a più stranieri (Di domenica 28 agosto 2022) Altro che cancellarlo: il Partito democratico ha messo nel suo programma l'estensione del Reddito di cittadinanza ad ancora più stranieri Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 agosto 2022) Altro che cancellarlo: il Partito democratico ha messo nel suo programma l'estensione deldiad ancora più

LegaSalvini : PAZZESCO: I Rom non hanno pagato 700mila euro di bollette. E l'85% di loro vive con il Reddito di cittadinanza! TA… - Rinaldi_euro : Reddito di cittadinanza, il Pd vuole estenderlo a più stranieri - Il Tempo - PagellaPolitica : Numeri alla mano, non è vero che la #FlatTax avrebbe un costo «sostanzialmente identico» a quello del… - Zaz11Zazza : RT @mar40248589: Altro che reddito di cittadinanza , quanti soldi gli abbiamo dato per farci del male ?? alcuni politicanti di tanti . htt… - LupoTantoBuono : @PepeMartinez_85 @Rosa_Teta_ Al sud esistono certamente situazioni di sfruttamento, ma chi percepisce il reddito di… -