Pescara | marea azzurra al via nelle ' ' quali' '

IlPescara

GUARDA IL VIDEO To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Unanera nel fiumeLe immagini girate da alcuni diportisti ...il Villareal rifila un poker a Lukaku e compagni, ma la città si è goduta una giornata da ... con lanerazzurra che riempiva tutta la zona sud e i locali per lo spuntino prepartita e un ... VIDEO | Impressionante sversamento di gasolio nel fiume, il sindaco: "Se c'è un responsabile, spero sia individuato e punito" Meteo per Domenica 28 Agosto 2022, Pescara. Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperature comprese tra 22 e 29°C ...Aveva deciso di tentare la sua avventura, complice il mare calmissimo e l'aria perfettamente ferma. Sostenuto dal suo salvagente gonfiabile un bambino di sette anni, di ...