Perdonanza Celestiniana Papa Francesco apre la Porta Santa di Collemaggio

L'Aquila - Con tre colpi bastone, con il bastone d'ulivo del Getsemani, consegnatogli dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa alle 11.28 in occasione della 728/a Perdonanza Celestiniana. "Apritemi le porte della giustizia" , ha detto il Pontefice prima dell'apertura secondo la preghiera rituale a cui viene risposto: "Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore". "È questa la Porta del Signore" ha detto ancora il Papa per sentirsi rispondere: "Per essa entrano i giusti". Dunque, le parole finali: "Entrerò nella tua casa, Signore" a cui è stato replicato: "Mi prostrerò in adorazione del tuo santo tempio". Papa Francesco, nell'omelia, ha ricordato Celestino V, il Pontefice passato ...

