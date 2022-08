No Tav: cantiere preso d’assalto in Val di Susa (Di domenica 28 agosto 2022) Nella notte tra il 27 e il 28 agosto un gruppo di attivisti No Tav ha preso d’assalto il cantiere di San Didero in Val di Susa (Torino). I lavori per la creazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione continuano ad essere al centro della forte opposizione locale. Proprio questa notte il cantiere di San Didero è stato aggredito con violenza da un numeroso gruppo di No Tav. Gli attivisti, si stima fossero circa un centinaio, muniti di corde e ganci hanno divelto parti di concertina di filo spinato, il cancello all’altezza dell’autostrada A32 è stato oggetto d’attacco per una buona ora. Inevitabile l’intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto ricorrere all’uso di lacrimogeni e idranti per contrattaccare la pioggia di pietre in arrivo dai manifestanti incappucciati. ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 28 agosto 2022) Nella notte tra il 27 e il 28 agosto un gruppo di attivisti No Tav haildi San Didero in Val di(Torino). I lavori per la creazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione continuano ad essere al centro della forte opposizione locale. Proprio questa notte ildi San Didero è stato aggredito con violenza da un numeroso gruppo di No Tav. Gli attivisti, si stima fossero circa un centinaio, muniti di corde e ganci hanno divelto parti di concertina di filo spinato, il cancello all’altezza dell’autostrada A32 è stato oggetto d’attacco per una buona ora. Inevitabile l’intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto ricorrere all’uso di lacrimogeni e idranti per contrattaccare la pioggia di pietre in arrivo dai manifestanti incappucciati. ...

