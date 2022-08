"Mi vergogno come un ladro": rivelazione choc di Montezemolo su Marchionne. Prima di morire... (Di domenica 28 agosto 2022) Luca Cordero di Montezemolo parla della sua carriera da manager in una lunga intervista al Corriere. Ripercorre gli anni in Fiat e in Ferrari raccontando aneddoti sulla sua lunga esperienza da manager all'interno di un gruppo così grande. Ed è proprio su Sergio Marchionne che il ricordo si fa più malinconico. A quanto pare, poco Prima di morire, Marchionne avrebbe detto a Bianca Cerretto che "si vergognava come un ladro" per come aveva mandato via Montezemolo dalla Ferrari. E Montezemolo su questo punto è piuttosto chiaro: "Marchionne era un assoluto dittatore, ma a me stava bene, avevo altre cose da seguire. Era naturale che nel tempo dovessi lasciare, anche perché non avrei mai portato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Luca Cordero diparla della sua carriera da manager in una lunga intervista al Corriere. Ripercorre gli anni in Fiat e in Ferrari raccontando aneddoti sulla sua lunga esperienza da manager all'interno di un gruppo così grande. Ed è proprio su Sergioche il ricordo si fa più malinconico. A quanto pare, pocodiavrebbe detto a Bianca Cerretto che "si vergognavaun" peraveva mandato viadalla Ferrari. Esu questo punto è piuttosto chiaro: "era un assoluto dittatore, ma a me stava bene, avevo altre cose da seguire. Era naturale che nel tempo dovessi lasciare, anche perché non avrei mai portato la ...

