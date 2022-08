"L'esclusione di Djokovic non c'entra con la scienza". De Vita boccia gli #Usa (Di domenica 28 agosto 2022) La decisione di escludere Novak Djokovic dal tabellone degli Us Open ha scatenato subito un vespaio di polemiche. A prendere la parola è anche Roy De Vita che critica la decisione delle autoroità americane anche attraverso un video pubboicato su Instagram. "L'esclusione di Djokovic - afferma Roy De Vita su Instagram - non ha niente a che vedere con la scienza e la salute pubblica. In Usa tutti i cittadini vaccinati e non possono muoversi liberamente. Ma per Djokovic queste regole evidentemente non si applicano". Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) La decisione di escludere Novakdal tabellone degli Us Open ha scatenato subito un vespaio di polemiche. A prendere la parola è anche Roy Deche critica la decisione delle autoroità americane anche attraverso un video pubboicato su Instagram. "L'di- afferma Roy Desu Instagram - non ha niente a che vedere con lae la salute pubblica. In Usa tutti i cittadini vaccinati e non possono muoversi liberamente. Ma perqueste regole evidentemente non si applicano". Visualizza questo post su Instagram ...

