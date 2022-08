Il sentire latin di Marco De Gennaro

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 28 agosto 2022) Ultima serata per la tre giorni jazz a Campagna, domenica 28 agosto con il pianista ebolitano in Piazza Palatucci alle ore 21,30 che si presenterà in quartetto con Gerardina Tesauro quale vocalist e la ritmica affidata al percussionista Antonio Montuori e al contrabbassista Vincenzo Nigro Di Olga Chieffi Serata finale per ‘After ‘A Chiena Jazz, la sezione dedicata a questo genere nel cartellone di “‘A Chiena”, quel viaggio tra arte, natura e storia – intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020, rigenerazione urbana, politiche per il Turismo e la Cultura, nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale –firmato da Antonello Mercurio. L’ultima serata, oggi, vedrà protagonista il pianistaDecon il suoproject ...