Conte e l’ironia su Berlusconi: “Dice di aver ottenuto i soldi del Pnrr? Non ricordo di averlo visto al mio fianco in Europa” (Di domenica 28 agosto 2022) “Francamente non ricordo che fosse al mio fianco quando ero impegnato, in Europa, per portare in Italia i 209 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Se inizia così, ne vedremo delle belle”. Giuseppe Conte ha diffuso un video in cui mostra una recente dichiarazione di Silvio Berlusconi, che sostiene di aver ottenuto i soldi del Pnrr. Il leader del M5s ha commentato con ironia l’uscita del fondatore di Forza Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) “Francamente nonche fosse al mioquando ero impegnato, in, per portare in Italia i 209 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Se inizia così, ne vedremo delle belle”. Giuseppeha diffuso un video in cui mostra una recente dichiarazione di Silvio, che sostiene didel. Il leader del M5s ha commentato con ironia l’uscita del fondatore di Forza Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

prokofiev95 : @SecchiLuigi @madforfree Con l'amore per le tre melarance Prokofiev creò una partitura in grado di rispecchiare all… - Bianca34874951 : RT @gianlucarossitv: 27.8.2022 Dopo la peggior gara di #Inzaghi da allenatore #Inter, mi sono ritrovato, ironia della sorte, al Bagno Conte… - GloriaSartorio : RT @gianlucarossitv: 27.8.2022 Dopo la peggior gara di #Inzaghi da allenatore #Inter, mi sono ritrovato, ironia della sorte, al Bagno Conte… - gianlucarossitv : 27.8.2022 Dopo la peggior gara di #Inzaghi da allenatore #Inter, mi sono ritrovato, ironia della sorte, al Bagno Co… - 12novembre2011 : @MikLen70 @eroticostomp @ultimora_pol ed anche il non saper cogliere l'ironia ... non voglio offendere nessuno ma… -