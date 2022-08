Biden chiederà a Congresso invio 1,1 miliardi in armi a Taiwan (Di domenica 28 agosto 2022) Immediata la reazione cinese. Il portavoce dell’ambasciata a Washington: Usa smettano di vendere armi a Taipei Leggi su ilsole24ore (Di domenica 28 agosto 2022) Immediata la reazione cinese. Il portavoce dell’ambasciata a Washington: Usa smettano di venderea Taipei

Agenzia_Ansa : Biden chiederà 1,1 miliardi di dollari per armare Taiwan. Secondo Politico, gli Usa venderanno missili e sorveglian… - fattoquotidiano : Taiwan, “Biden chiederà al Congresso l’ok per vendere all’isola 1,1 miliardi di armi”. Pechino: “Usa la smettano” - sole24ore : ?? #Biden chiederà a Congresso invio 1,1 miliardi $ armi a #Taiwan. Immediata la reazione cinese. Il portavoce dell’… - gioart79 : RT @fattoquotidiano: Taiwan, “Biden chiederà al Congresso l’ok per vendere all’isola 1,1 miliardi di armi”. Pechino: “Usa la smettano” http… - anodo59 : RT @fattoquotidiano: Taiwan, “Biden chiederà al Congresso l’ok per vendere all’isola 1,1 miliardi di armi”. Pechino: “Usa la smettano” http… -