Atp Winston-Salem 2022: Mannarino batte Djere e conquista il secondo titolo in carriera (Di domenica 28 agosto 2022) Il campione dell’Atp 250 di Winston-Salem è Adrian Mannarino. Il tennista francese ha sconfitto in finale il serbo Laslo Djere, conquistando così il secondo titolo in carriera (su ben 11 finali disputate). Settimana da incorniciare per Mannarino, che ha sofferto solo all’esordio contro O’Connell, perdendo l’unico set di tutto il torneo e annullando ben quattro match point. 7-6(1) 6-4 il punteggio della finale, con il giocatore transalpino che ha avuto la meglio dopo 1h46?. Dopo aver recuperato un break di ritardo nel primo set, Mannarino si è imposto al tie-break per 7 punti a 1. E’ stato invece un break di differenza ad indirizzare il secondo set, condannando Djere alla sconfitta. ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Il campione dell’Atp 250 diè Adrian. Il tennista francese ha sconfitto in finale il serbo Laslondo così ilin(su ben 11 finali disputate). Settimana da incorniciare per, che ha sofferto solo all’esordio contro O’Connell, perdendo l’unico set di tutto il torneo e annullando ben quattro match point. 7-6(1) 6-4 il punteggio della finale, con il giocatore transalpino che ha avuto la meglio dopo 1h46?. Dopo aver recuperato un break di ritardo nel primo set,si è imposto al tie-break per 7 punti a 1. E’ stato invece un break di differenza ad indirizzare ilset, condannandoalla sconfitta. ...

sportface2016 : #AtpWinstonSalem: #Mannarino batte #Djere e conquista il secondo titolo in carriera - zazoomblog : ATP Winston-Salem 2022: Adrian Mannarino trionfa sul cemento americano. Battuto in finale Laslo Djere - #Winston-S… - apetrazzuolo : Tennis, ATP Winston Salem: Mannarino batte Djere in finale e vince il titolo - Ubitennis : ATP Winston-Salem: Mannarino porta a casa il secondo trofeo della carriera - LaPresse_Sports : Tournoi ATP Winston-Salem | Adrian Mannarino bat Laslo Djere et remporte la finale -