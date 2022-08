ZTL non rispettata, per un automobilista monrealese in arrivo più di trenta contravvenzioni da 73,10 € (Di sabato 27 agosto 2022) MONREALE – “Mi sono già pervenute tre contravvenzioni, ma probabilmente me ne verranno recapitate almeno una trentina”. A raccontare la sua triste vicenda è un monrealese che, ogni mattina, nel cuore della notte, si reca a Palermo per lavorare. Abita nella zona alta di Monreale. Si sveglia ogni giorno intorno alle 03,30. Con la sua Fiat Punto era solito raggiungere corso Pietro Novelli per arrivare in piazza, così da imboccare la strada panoramica in direzione Palermo. Per più di un mese ha infranto il divieto di circolazione legato all’istituzione della ZTL, la zona a traffico limitato istituita ormai da tanto tempo. “Pensavo che la notte non venisse attivata. Non vedevo il segnale “ZTL ATTIVA” come a Palermo. Altrimenti non l’avrei percorsa. È stata probabilmente una mia negligenza. Me ne sono accorto solo quando mi sono state recapitate le prime ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 27 agosto 2022) MONREALE – “Mi sono già pervenute tre, ma probabilmente me ne verranno recapitate almeno una trentina”. A raccontare la sua triste vicenda è unche, ogni mattina, nel cuore della notte, si reca a Palermo per lavorare. Abita nella zona alta di Monreale. Si sveglia ogni giorno intorno alle 03,30. Con la sua Fiat Punto era solito raggiungere corso Pietro Novelli per arrivare in piazza, così da imboccare la strada panoramica in direzione Palermo. Per più di un mese ha infranto il divieto di circolazione legato all’istituzione della ZTL, la zona a traffico limitato istituita ormai da tanto tempo. “Pensavo che la notte non venisse attivata. Non vedevo il segnale “ZTL ATTIVA” come a Palermo. Altrimenti non l’avrei percorsa. È stata probabilmente una mia negligenza. Me ne sono accorto solo quando mi sono state recapitate le prime ...

