Violate le norme di sicurezza: lavori sospesi in un cantiere e ammenda (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La sicurezza dei lavoratori costituisce uno dei compiti primari svolti dall’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata in un capillare controllo della legalità sui luoghi di lavoro. A tal proposito, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e in stretta sinergia con i funzionari dei competenti Ispettorati Territoriali del Lavoro, hanno intensificato i controlli in ambito provinciale, effettuando dei servizi straordinari specificatamente dedicati alla verifica del settore edile. Nella circostanza, l’accesso ispettivo ad un cantiere edile di Grottaminarda, effettuato dai Carabinieri della locale Stazione congiuntamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, ha portato alla denuncia del titolare di un’impresa edile e del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ladei lavoratori costituisce uno dei compiti primari svolti dall’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata in un capillare controllo della legalità sui luoghi di lavoro. A tal proposito, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e in stretta sinergia con i funzionari dei competenti Ispettorati Territoriali del Lavoro, hanno intensificato i controlli in ambito provinciale, effettuando dei servizi straordinari specificatamente dedicati alla verifica del settore edile. Nella circostanza, l’accesso ispettivo ad unedile di Grottaminarda, effettuato dai Carabinieri della locale Stazione congiuntamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, ha portato alla denuncia del titolare di un’impresa edile e del ...

