Serie A Women | esordio vincente e convincente della Juventus | contro il Como finisce 0-6

(Di sabato 27 agosto 2022) Allail primo match di questa nuova2022/2023. Le ragazze di Montemurro si sono pesantemente imposte sul campo del neo arrivato. Il primo tempo è tutto di Cristiana Girelli. Tripletta per lei, che segna al minuto 6?, 34? e 40?. Il secondo tempo inizia come era finito il primo. Dopo 120 secondi Lisa Boattin mette dentro lo 0-4. 0-5 firmato invece da Lineth Beerensteyn, al minuto 51?. La stessa olandese poi, all’in maglia bianconera, firma il gol del definitivo 0-6.così la gara:schiacciasassi,da rivedere. SportFace.

FIGCfemminile: Tra poche ore il via al primo campionato di Serie A @TIM_Official della nuova era del pr… - Inter_Women: Quando ti ricordi che domani inizia il campionato di Serie A @TIM_Official - sportface2016: #SerieAWomen: esordio vincente e convincente della #Juventus, contro il #Como finisce 0-6 - ilnapolionline: SERIE A FEMMINILE - Como Women-Juventus, le scelte di de la Fuente e Montemurro

Tutto pronto, il countdown sta per terminare. Domani, domenica, allo stadio 'Ricci' di Sassuolo, la Sampdoriaaffronterà proprio il Sassuolo nella 1.a giornata diA Femminile TIM 2022/23 (ore 20.30, diretta TIMVISION). Conclusa la rifinitura a Bogliasco, Antonio Cincotta ha comunicato l'elenco ...Como: oggi alle ore 20.30 la squadra del presidente Stefano Verga apre il campionato diA donne. Como: la capitana Giulia Rizzon presenta l'anticipo speciale Giornata storica per il Comoche questa sera debutta nel campionato diA femminile. Un debutto speciale ...1' - Comincia Como-Juventus Women! PRIMO TEMPO 20.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI COMO (4-3-3): Korenciova, Cecotti, Rizzon, Kravets, Hilaj, Beil, Picchi, Joyce Borini, Beccari, Di ...Questa sera parte ufficialmente la serie A femminile, ma soprattutto l’era del professionismo in Italia. A Seregno il neo promosso Como Women affronterà le campionesse della Juventus. Ecco le scelte d ...