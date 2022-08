Serie A, Spezia e Sassuolo regalano spettacolo: il match del Picco termina 2-2 (Di sabato 27 agosto 2022) Spezia e Sassuolo pareggiano 2-2 regalando spettacolo e reti. Il Sassuolo sblocca l’incontro con Frattesi, Bastoni agguanta subito il pareggio. Nei minuti finali del primo tempo una gomitata di Ferrari porta al rigore di Nzola, trasformato con freddezza. I ragazzi di Dionisi tuttavia non mollano e subito dopo il fischio della ripresa segnano con Pinamonti. La partita Lo Spezia impatta bene con la gara, riuscendo sinn da primi minuti a dire la sua. Tuttavia, è il Sassuolo ad essere più cinico: al 27? Frattesi riesce a sbloccare il tabellino con un goal di rapina. La gioia dei ragazzi di Dionisi dura solo tre minuti. Al 30? infatti Bastoni ristabilisce il pari tra le due formazioni. Le emozioni tuttavia non terminano qui, perchè lo Spezia passa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 agosto 2022)pareggiano 2-2 regalandoe reti. Ilsblocca l’incontro con Frattesi, Bastoni agguanta subito il pareggio. Nei minuti finali del primo tempo una gomitata di Ferrari porta al rigore di Nzola, trasformato con freddezza. I ragazzi di Dionisi tuttavia non mollano e subito dopo il fischio della ripresa segnano con Pinamonti. La partita Loimpatta bene con la gara, riuscendo sinn da primi minuti a dire la sua. Tuttavia, è ilad essere più cinico: al 27? Frattesi riesce a sbloccare il tabellino con un goal di rapina. La gioia dei ragazzi di Dionisi dura solo tre minuti. Al 30? infatti Bastoni ristabilisce il pari tra le due formazioni. Le emozioni tuttavia nonno qui, perchè lopassa ...

