Salernitana, UFFICIALE: un centrocampista torna al Vicenza (Di sabato 27 agosto 2022) Il Vicenza (serie C) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Salernitana il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Il(serie C) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallail diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele...

sportli26181512 : Salernitana, UFFICIALE: un centrocampista torna al Vicenza: Il Vicenza (serie C) comunica di aver acquisito a titol… - TuttoSalerno : Salernitana, ufficiale la cessione di un centrocampista - sportli26181512 : Sampdoria, Giampaolo: 'Villar sta meglio, in queste tre partite giocherà. Winks? Non credo sia ufficiale': Il tecni… - TuttoSalerno : Salernitana, ufficiale la cessione di un attaccante - SolosalernoIt : UFFICIALE: Salernitana, ceduto D'Andrea all'Audace Cerignola - Solo Salerno -