Prezzo gas in continua crescita. Ue convoca riunione d'emergenza (Di sabato 27 agosto 2022) - L'oro blu ha toccato quota 339 euro a megawattora. In un anno l'aumento è stato del 530%. Il costo del gas trascina in alto anche il mercato all'ingrosso dell'elettricità. Codacons: verso stangata ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 agosto 2022) - L'oro blu ha toccato quota 339 euro a megawattora. In un anno l'aumento è stato del 530%. Il costo del gas trascina in alto anche il mercato all'ingrosso dell'elettricità. Codacons: verso stangata ...

giorgio_gori : Solo il 40% dell’energia elettrica è prodotta col gas. Eppure, oggi è il gas che determina il prezzo di TUTTA l’ene… - elio_vito : Hanno fatto cadere il governo Draghi, facendo un favore a Putin e creando precarietà istituzionale in Italia, ed or… - CarloCalenda : 3) impegnarsi a non fare ulteriori scostamenti e deficit per pensioni, flat tax, doti ai 18. 4) votare le misure di… - 1211andreas : RT @giorgio_gori: Solo il 40% dell’energia elettrica è prodotta col gas. Eppure, oggi è il gas che determina il prezzo di TUTTA l’energia,… - gen_napoli : Ho letto che tetto a prezzo del gas non si può fare. Ignoro i tecnicismi, ma se fissato e poi aumenta chi mette dif… -