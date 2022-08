LIVE F1, GP Belgio 2022 in DIRETTA: Zhou precede Bottas, Verstappen impressiona nel passo gara, Ferrari ai box (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Perez con soft nuova arriva al T2 con 1 decimo di margine, quindi chiude in 1:45.912 e vola in vetta con 489 millesimi su Sainz con un T3 spaventoso da 29.250 13.33 Russell chiude un altro giro e si mette in 7a posizione a 1.649, Hamilton quarto a 905 13.32 Si lancia Albon con soft nuove e piazza il record nel T1 in 30.905, arriva al T2 e si conferma, quindi chiude in 1:46.836 a 375 millesimi da Sainz! 13.30 Leclerc risponde ma si ferma al secondo posto a 429 millesimi da Sainz 13.29 Sainz arriva al T2 con 1.161 di vantaggio su Zhou, quindi chiude in 1:46.461 13.27 Ed ecco le due Ferrari in pista! Sainz e Leclerc scendono sul tracciato con le soft. Torna in azione anche Perez, a sua volta con soft nuove 13.26 Al momento in pista c’è solo Magnussen, che piazza il record ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Perez con soft nuova arriva al T2 con 1 decimo di margine, quindi chiude in 1:45.912 e vola in vetta con 489 millesimi su Sainz con un T3 spaventoso da 29.250 13.33 Russell chiude un altro giro e si mette in 7a posizione a 1.649, Hamilton quarto a 905 13.32 Si lancia Albon con soft nuove e piazza il record nel T1 in 30.905, arriva al T2 e si conferma, quindi chiude in 1:46.836 a 375 millesimi da Sainz! 13.30 Leclerc risponde ma si ferma al secondo posto a 429 millesimi da Sainz 13.29 Sainz arriva al T2 con 1.161 di vantaggio su, quindi chiude in 1:46.461 13.27 Ed ecco le duein pista! Sainz e Leclerc scendono sul tracciato con le soft. Torna in azione anche Perez, a sua volta con soft nuove 13.26 Al momento in pista c’è solo Magnussen, che piazza il record ...

