L'ennesimo flop di Letta, la propaganda è un boomerang. La rivolta contro il Pd (Di sabato 27 agosto 2022) Enrico Letta diventa vittima di se stesso. I «manifesti roulette», ribattezzati così perché divisi in due parti, rosso e nero, si sono rivolti contro il segretario del Pd. I suoi avversari hanno sfruttato l'idea per montare una campagna social al contrario. Con il nero Letta voleva evocare il pericolo della destra, da contrapporre al rosso benefico del socialismo e del comunismo. In questo modo invitava subliminalmente gli elettori ad esercitare il voto utile, escludendo gli altri competitor, dal Terzo polo al M5S. I manifesti, concepiti da una società specializzata in comunicazione, sono tutti basati su una contrapposizione di concetti: «Con Putin/Con l'Europa», «Discriminazioni/diritti», «Combustibili fossili/Energie rinnovabili», «Lavoro sottopagato/Salario minimo», «Più condoni per gli evasori/Meno tasse sul lavoro», «No ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Enricodiventa vittima di se stesso. I «manifesti roulette», ribattezzati così perché divisi in due parti, rosso e nero, si sono rivoltiil segretario del Pd. I suoi avversari hanno sfruttato l'idea per montare una campagna social al contrario. Con il nerovoleva evocare il pericolo della destra, da contrapporre al rosso benefico del socialismo e del comunismo. In questo modo invitava subliminalmente gli elettori ad esercitare il voto utile, escludendo gli altri competitor, dal Terzo polo al M5S. I manifesti, concepiti da una società specializzata in comunicazione, sono tutti basati su una contrapposizione di concetti: «Con Putin/Con l'Europa», «Discriminazioni/diritti», «Combustibili fossili/Energie rinnovabili», «Lavoro sottopagato/Salario minimo», «Più condoni per gli evasori/Meno tasse sul lavoro», «No ...

