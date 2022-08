(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Entusiasmo incontenibile, divertimento sfrenato e grandi emozioni: il Jova Beach Party è una incredibilepiù che un semplice concerto. Lorenzo Cherubini arriva ae faoltre 15mila persone giunte al Lido Fiore. Una spiaggia che è tornata ad ospitare l’evento dopo il successo pre pandemia e che a partire dalle 14 si è riempita di ragazzi e non solo, tutti uniti per faree per vivere una giornata indimenticabile. Il cantante si muove con una energia incredibile su unpalco, che assomiglia a unveliero pirata, con i suoi alberi maestri e le sue vele, e trasporta un’enorme palla specchiata, simbolo della musica da. ...

Jovanotti fa emozionare e ballare Castel Volturno, una grande festa

