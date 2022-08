Ilary Blasi, nella curva della Lazio spunta un messaggio per lei (Di sabato 27 agosto 2022) Il messaggio per Ilary Blasi La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato il pettegolezzo dell’estate e nel corso delle settimane numerosi sono i retroscena emersi sulla coppia. Attualmente i due sarebbero in procinto di divorziare, e tra qualche giorno dovrebbero svolgersi i primi incontri per la separazione ufficiale. In queste ore nel L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 27 agosto 2022) IlperLa rottura trae Francesco Totti è stato il pettegolezzo dell’estate e nel corso delle settimane numerosi sono i retroscena emersi sulla coppia. Attualmente i due sarebbero in procinto di divorziare, e tra qualche giorno dovrebbero svolgersi i primi incontri per la separazione ufficiale. In queste ore nel L'articolo proviene da Novella 2000.

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - enpaonlus : Ilary Blasi ha perso il suo gatto Alfio, l’appello dalla Croazia: “Aiutatemi a ritrovarlo” - La Stampa - DR3CL16 : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi è più dispiaciuta per aver smarrito il suo gatto che per la fine del suo matrimonio. Mentalità pazzesca. - Luxgraph : Separazione Totti-Blasi, lo striscione allo stadio degli ultrà della Lazio: «Bentornata a casa Ilary» #corriere… -