Il Volo | Gianluca Ginoble si commuove e commuove mentre canta al funerale dell’amica 22enne uccisa da un automobilista – Video

(Di sabato 27 agosto 2022) Flavia Di Bonaventura, 22 anni, è stata investita a da unrisultato positivo all’alcol test. Ai funerali dalla giovane, a Roseto, ha partecipato anche il tenore de Il, che hanto, senza poter fare a meno dirsi, l’Ave Maria di Gounod-Bach. Alla fine del canto, l’abbraccio con il papà di Flavia. “I giovani non dovrebbero morire mai, e quando succede non troviamo le parole per descrivere un dolore troppo grande”, ha scritto il sindaco Mario Nugnes, anche lui presente ai funerali della ragazza.è rosetano d’origine ed era amico di Flavia.Facebook/Giacomo Bosco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fanpage : Ieri l’ultimo saluto a Flavia Di Bonaventura, la 22enne travolta e uccisa da un ubriaco. Ai funerali anche Gianluca… - AndreaM24769217 : RT @fanpage: Ieri l’ultimo saluto a Flavia Di Bonaventura, la 22enne travolta e uccisa da un ubriaco. Ai funerali anche Gianluca Ginoble, m… - VanityFairIt : L'artista de Il Volo ha intonato l’Ave Maria durante l’ultimo saluto alla ragazza di Roseto degli Abruzzi, travolta… - ilfattovideo : Il Volo, Gianluca Ginoble si commuove (e commuove) mentre canta al funerale dell’amica 22enne uccisa da un automobi… - mammeilvolovers : RT @fanpage: Ieri l’ultimo saluto a Flavia Di Bonaventura, la 22enne travolta e uccisa da un ubriaco. Ai funerali anche Gianluca Ginoble, m… -

Un ultimo saluto al quale ha partecipato pureGinoble : il membro del trio Il, rosetano d'origine, è montato sul palco e ha intonato l'Ave Maria . Un'esibizione toccante, al termine ...... in cui tutta la cittadinanza era presente, compresoin vacanza dalla sua famiglia. Il baritono non solo sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story in cui saluta la dolce Flavia con ...L'ultimo saluto di Roseto a Flavia di Bonaventura, investita in bicicletta a 22 anni da un automobilista poi risultato positivo all'alcool test ...Un ultimo saluto al quale ha partecipato pure Gianluca Ginoble: il membro del trio Il Volo, rosetano d’origine, è montato sul palco e ha intonato l’Ave Maria. Un’esibizione toccante, al termine della ...