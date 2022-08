GF VIP 7, il reality verrà rimandato? Ecco perché, quando inizia (Di sabato 27 agosto 2022) Partenza rimandata per la nuova edizione del Grande Fratello VIP? Sembrerebbe proprio di sì stando ad alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Mentre insomma si stanno limando gli ultimi dettagli del programma e praticamente siamo ad un passo dal lanciarci nei gossip di rito circa i concorrenti Ecco dunque la notizia di un possibile slittamento del reality. Ma qual è la causa? Leggi anche: GF VIP 7, Gessica Notaro dice ‘no’: ‘Non sono adatta al reality’ Grande Fratello Vip rimandato a causa delle elezioni? Niente paura. Di mezzo non ci sarebbero problemi con la produzione o con la Rete, anzi. In realtà la motivazione sarebbe esclusivamente legata ad un’opportunità, diciamo così, ma anche e soprattutto per problemi logistici legati all’esercizio del diritto di voto per i concorrenti. L’avvio del Gf Vip 7 è infatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022) Partenza rimandata per la nuova edizione del Grande Fratello VIP? Sembrerebbe proprio di sì stando ad alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Mentre insomma si stanno limando gli ultimi dettagli del programma e praticamente siamo ad un passo dal lanciarci nei gossip di rito circa i concorrentidunque la notizia di un possibile slittamento del. Ma qual è la causa? Leggi anche: GF VIP 7, Gessica Notaro dice ‘no’: ‘Non sono adatta al’ Grande Fratello Vipa causa delle elezioni? Niente paura. Di mezzo non ci sarebbero problemi con la produzione o con la Rete, anzi. In realtà la motivazione sarebbe esclusivamente legata ad un’opportunità, diciamo così, ma anche e soprattutto per problemi logistici legati all’esercizio del diritto di voto per i concorrenti. L’avvio del Gf Vip 7 è infatti ...

