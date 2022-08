Fiorentina, Bucciantini: «Barak centrocampista da doppia cifra» (Di sabato 27 agosto 2022) Le parole di Marco Bucciantini sul nuovo acquisto della Fiorentina, Barak: «Capisce la partita, ha un fisico da mezzofondista» Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del colpo della Fiorentina, Antonin Barak. Di seguito le sue parole. Barak – «É un colpo di mercato, centrocampista da doppia cifra, a Udine era un interno poi ha avuto problemi fisici e si è ritrovato a Lecce. A Verona ha fatto 20 gol in due anni, capisce la partita, ha un fisico da mezzofondista. Per 10 milioni un centrocampista così è un colpo, grande magari no perché gli manca un po’ di ritmo però è un colpo vero. Poteva andare ovunque, forse anche a Napoli, è arrivato in un momento ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Le parole di Marcosul nuovo acquisto della: «Capisce la partita, ha un fisico da mezzofondista» Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista di Sky Sport, Marcoha parlato del colpo della, Antonin. Di seguito le sue parole.– «É un colpo di mercato,da, a Udine era un interno poi ha avuto problemi fisici e si è ritrovato a Lecce. A Verona ha fatto 20 gol in due anni, capisce la partita, ha un fisico da mezzofondista. Per 10 milioni uncosì è un colpo, grande magari no perché gli manca un po’ di ritmo però è un colpo vero. Poteva andare ovunque, forse anche a Napoli, è arrivato in un momento ...

Fiorentinanews : #Bucciantini: '#Barak è un colpo di mercato a quelle cifre. Ora la #Fiorentina deve fare un salto di qualità in par… - violanews : Bucciantini: “#Fiorentina squadra imprevedibile. #Barak può portare qualità” - Fiorentinanews : #Bucciantini: '#Ikoné preso per fare la differenza, ma per ora non ci è riuscito. Con #Barak la #Fiorentina miglior… -