?? – Trasferimenti | il Rennes vuole mantenere Majer | preso di mira dall’Atlético de Madrid

Leggi su justcalcio

(Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-26 18:52:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: Come rivelato giovedì sul nostro sito, Lovroè nel mirino dell’Atlético de. Scambi avvenuti tra i vertici dei due club sul 24enne centrocampista della nazionale croata, arrivato alo scorso anno per 12 milioni di euro esclusi i bonus della Dinamo Zagabria e che ha contribuito alla buona stagione del(6 gol e 8 assist ). Ilnonentrare in trattative Secondo alcune fonti, il club spagnolo avrebbe preparato un’offerta da 45 milioni di euro per il centrocampista, sotto contratto fino al 2026, e attualmente indisponibile (venerdì si è fatto indossare la mascherina dopo una frattura al naso). Il, dal canto suo, assicura di non aver ...