Voto, Giorgia Meloni premier piace sempre di più In una settimana il gradimento cresce di quasi l'1% (Di venerdì 26 agosto 2022) Giorgia Meloni piace al 23,4% degli italiani, e piace sempre di più: secondo l'ultimo sondaggio di Lab21.01 realizzato per La Pizza – Il Bene Comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it al via oggi a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, il gradimento della leader di Fratelli d'Italia è in... Segui su affaritaliani.it

spyheeda : RT @lauraboldrini: Quando Giorgia Meloni affermava che '#Mussolini è stato un buon politico'. E la dittatura, le leggi razziali, la guerr… - BLONDIEVNGEL : RT @lauraboldrini: Quando Giorgia Meloni affermava che '#Mussolini è stato un buon politico'. E la dittatura, le leggi razziali, la guerr… - ferdinandodelia : @Anna33289994 @DarioBallini io la tengo,e ne vado orgoglioso, e voto Giorgia,a differenza vostra che state con gli svenditori della patria. - ntliezz : Simone c'era ,Giorgia non c'era ,Salvini non c'era .. MA Simone c'era ,c'è sempre stato per noi .Votate CDX ,e prep… - elenabastet : @vladiluxuria @GiorgiaMeloni Lo sport, così come la partecipazione a qualcosa di ricreativo, aiuta chi è emarginato… -