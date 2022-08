Uomini e Donne, l’amarezza di un ex tronista: “Maria mi ha sempre trattato male” (Di venerdì 26 agosto 2022) Non solo lodi: stavolta per Maria De Filippi ci sono state parole di rancore e rimprovero e vengono da parte di uno degli ex tronisti di Uomini e Donne meno amati e – a sentire lui – più perseguitati della storia del programma. Stiamo parlando di Gianmarco Valenza, che andò via in fretta e furia e poi scrisse una lettera indirizzata proprio alla conduttrice, che il sito web “Più sani, più belli” ha ritirato fuori nelle scorse ore. Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia si sono lasciati? Lei fa un gesto drastico Sembra giunta al capolinea la storia tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato calciatore conosciuto nel programma Uomini e Donne, ex ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 agosto 2022) Non solo lodi: stavolta perDe Filippi ci sono state parole di rancore e rimprovero e vengono da parte di uno degli ex tronisti dimeno amati e – a sentire lui – più perseguitati della storia del programma. Stiamo parlando di Gianmarco Valenza, che andò via in fretta e furia e poi scrisse una lettera indirizzata proprio alla conduttrice, che il sito web “Più sani, più belli” ha ritirato fuori nelle scorse ore. Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia si sono lasciati? Lei fa un gesto drastico Sembra giunta al capolinea la storia tra l'exdie il fidanzato calciatore conosciuto nel programma, ex ...

TeresaBellanova : ???? ???? ?????????????????? ???????? ??'????????????, ?????? ??????????. Ecco le donne e gli uomini candidati in Puglia per il #Senato della Repu… - matteosalvinimi : Non vediamo l’ora di tornare al governo per riportare regole e buonsenso e per tutelare donne e uomini delle Forze… - Mov5Stelle : ? POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENTI Investire maggiori fondi per g… - paneetul : RT @Marty_Loca80: Linda Cerruti ha vinto ben otto medaglie agli Europei di nuoto ed ha voluto celebrare il suo straordinario successo con q… - AntigoneCris : RT @muenzenberg: @zamlap Esercito italiano: 100mila dipendenti. Età media, 49 anni. Ci sono pure le #donne. Se il #Montenegro invadesse, sa… -