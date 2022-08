Tra vini e piatti tradizionali prende il via la 34° Mangialonga di La Morra (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Domenica 28 agosto torna l’appuntamento con la ‘Mangialonga’ di La Morra, grazioso centro in provincia di Cuneo che basa la sua storia e la sua economia sul Barolo. Ad attendere i partecipanti è un percorso di 4 chilometri che si snoda attraverso paesaggi di rara bellezza; fra dolci colline sulle quali i vigneti disegnano precise geometrie 6 tappe gastronomiche dove sarà possibile degustare i prodotti tipici della cucina di Langa accompagnati dai vini più pregiati della zona. D’altronde siamo nelle Langhe del Barolo, la piccola striscia di terra che si estende nella zona meridionale del Piemonte che il ‘re dei vini’ ha reso famosa in tutto il mondo. Giunta alla sua 34esima edizione, la ‘Mangialonga’ propone ai partecipanti di ogni età una passeggiata enogastronomica non competitiva tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Domenica 28 agosto torna l’appuntamento con la ‘’ di La, grazioso centro in provincia di Cuneo che basa la sua storia e la sua economia sul Barolo. Ad attendere i partecipanti è un percorso di 4 chilometri che si snoda attraverso paesaggi di rara bellezza; fra dolci colline sulle quali i vigneti disegnano precise geometrie 6 tappe gastronomiche dove sarà possibile degustare i prodotti tipici della cucina di Langa accompagnati daipiù pregiati della zona. D’altronde siamo nelle Langhe del Barolo, la piccola striscia di terra che si estende nella zona meridionale del Piemonte che il ‘re dei’ ha reso famosa in tutto il mondo. Giunta alla sua 34esima edizione, la ‘’ propone ai partecipanti di ogni età una passeggiata enogastronomica non competitiva tra ...

Matty48416526 : @Lillylabionda Quindi tra i tuoi consigli metterei non una spiegazione ma una carta dei vini - Fam_Castagnedi : Immergiti tra i sapori e i profumi della Valpolicella in un tour della cantina. Scopri tutta la bontà dei nostri vi… - CSmeraldaOff : Il Vermentino di Gallura tra i vini più richiesti oltremare #ConsorziodituteladelvermentinodiGalluraDocg… - NienteQ : @millymerry @NoRulerZ2 Complimenti, tra casoncelli,vini e formaggi non è uno scherzo stare a dieta in quel di Bergamo e dintorni?? - positanonews : Azienda agribiologica D’Amico Salina, dai vini ai capperi un’eccellenza delle Eolie tra le #news… -