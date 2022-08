Stella Rossa | UFFICIALE | l'ex Inter Stankovic si dimette dopo l'eliminazione dalla Champions

DiMarzio : .@crvenazvezdafk, #Stankovic si dimette. #Millojevic è il nuovo allenatore - gippu1 : Qual è il colmo per Dejan Stankovic? Essere eliminato da allenatore della Stella Rossa all'ultimo minuto dei play-o… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #StellaRossa, UFFICIALE: l'ex #Inter #Stankovic si dimette dopo l'eliminazione dalla Champions - the89249750 : @chiesaxj Il Maccabi non è così disastroso. Ha fatto fuori la stella rossa e Pierrot è un attaccante molto fisico c… - cmdotcom : #StellaRossa, UFFICIALE: l'ex #Inter #Stankovic si dimette dopo l'eliminazione dalla Champions… -

La delusione è stata tanta. E adesso Dejan Stankovic sente di non poter più andare avanti così. L'allenatore serbo ha infatti deciso di dimettersi dalla panchina delladi Belgrado, dopo il playoff di Champions League perso contro gli israeliani del Maccabi Haifa , poi finiti nel girone della Juventus. "Laè il mio grande amore, un'emozione ...Commenta per primo Dejan Stankovic si è dimesso . L 'ex calciatore di Inter e Lazio, fino a qualche ora fa allenatore della, ha rinunciato al suo incarico dopo la pesante eliminazione dalla Champions League nel playoff col Maccabi Haifa.Dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions League contro il Maccabi Haifa, l'allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic ha presentato le dimissioni. Ad annunciarlo è stato lo stesso club ser ...L'allenatore serbo ha deciso di lasciare la panchina del club di Belgrado dopo la mancata qualificazione in Champions League.