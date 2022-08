Salvini insiste sul ritorno del servizio militare | “È molto utile” Unarma | “Momento delicato | arruolare giovani impreparati è un rischio”

(Di venerdì 26 agosto 2022) È sempre stato un suo cavallo di battaglia, la guerra in corso alle porte dell’Europa non gli ha fatto cambiare idea: Matteovuole ildelobbligatorio. Il leader della Lega ha rilanciato la sua proposta pochi giorni fa durante un comizio a Pinzolo, poi allo stabilimento di Novavita di Giulianova e ancora ieri sera (giovedì) a Capitello, nel Salernitano: “Se ci date fiducia”, quando saremo al governo “farò di tutto per reintrodurre un annetto di. Per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potrebbe essere”. Era una vecchia proposta del 2018, riciclata daanche durante questa campagna elettorale, nonostante gli anni passati al governo prima Conte I e poi Draghi. ...

La destra, in particolare cone Berlusconi, resta come minimo ambigua, anche sul sostegno ... 09.18 " Calenda, impegno insieme su energia Torno a ripetere. Le imprese non riaprono. Il ...E chia battere su questo tasto spreca tempo. Forse si potrebbe fare di meglio ... che forse gli sarà concessa grazie alla sua tuttora elevata potenza di fuoco televisiva; Matteo, uno ... Salvini insiste: «Reintrodurre il servizio militare su base regionale. Chi è di Catania non vada a Trento» Lega e Terzo Polo vedono più vicino il rischio razionamento. E Berlusconi sostiene che il Governo "ha pronto un decreto" ...Il leader della Lega si dice disposto a votare un provvedimento da “decine di miliardi”: “Fare in fretta o autunno devastante”. Letta: “Ingerenze di Mosca per favorire la destra”. Meloni: aumenteremo ...