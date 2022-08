Quale allenatore in Serie A ha il miglior orologio?

(Di venerdì 26 agosto 2022) Quant’è dura la vita degli allenatori: costantemente sotto i riflettori, tenuti a dare spiegazioni sul più irrilevante dei cambi a partita in corso, alle prese con ogni minimo aspetto di quanto succede all’interno delle loro squadre, fosse il minuto di ritardo all’arrivo degli allenamenti della loro star preferita o il problemino fisico dell’unico terzino rimasto a disposizione. Nonostante la vita dei club di calcio, a livello sportivo, dipenda in gran parte da loro, i tecnici del nostro campionato riescono comunque a trovare il tempo per rifinire il proprio stile: tempo è la parola giusta, perché per molti di loro la parola tendenza fa rima con quello che indossano al polso – l’. Ecco quali sono i preferiti di alcuni degli allenatori dellaA. Stefano Pioli Emilio Andreoli/Getty ImagesStefano Pioli - Rolex GMT-Master II 16710 È il suo ...

Anche perché in panchina siede Jurij Vernydub, l'che un anno fa guidò il sorprendente ... per ilè stato ringraziato di persona da Zelensky : secondo il Presidente, la missione dell'ex ...È stato il giorno del sorteggio dei gruppi Champions, competizione allail Napoli partecipa dopo due edizioni di digiuno. La cerimonia, che si è tenuta ad Istanbul ...Arrigo Sacchi come... Insigne: "Sarri è l'allenatore con il quale mi sono espresso meglio" Carlo Ancelotti è stato premiato come miglior allenatore dell'anno dall'Uefa, durante il sorteggio per i gironi della Champions a Istanbul.Dopo i sorteggi per la prossima competizione a gironi del trofeo UEFA, i premi al miglior tecnico dell'anno e al miglior giocatore, entrambi del Real Madrid ...