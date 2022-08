(Di venerdì 26 agosto 2022) Volkswagen sialla quotazione dia Francoforte che si preannuncia come una delle più grandi Ipo europee. Nella fase di pre - ordini la casa di auto sportive avrebbe infatti raccolto ...

Agenzia askanews

Volkswagen sialla quotazione dia Francoforte che si preannuncia come una delle più grandi Ipo europee. Nella fase di pre - ordini la casa di auto sportive avrebbe infatti raccolto una domanda ...starebbe preparando una richiesta di IPO con una valutazione fino a 85 miliardi di dollari. Lo riporta oggi Bloomberg secondo cui l'annuncio della quotazione a Francoforte potrebbe arrivare ... Porsche si prepara per la Borsa, valutazione fino a 85 mld Milano, 26 ago. (askanews) - Volkswagen si prepara alla quotazione di Porsche a Francoforte che si preannuncia come una delle più grandi Ipo ...Sul mercato a inizio settembre dovrebbero finire solo azioni privilegiate di Porsche senza diritto di voto e Volkswagen dovrebbe continuare a detenerne la maggioranza. Nel 2012 VW, controllata dalla f ...