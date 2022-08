Pioli “Milan in Champions con entusiasmo e convinzione” (Di venerdì 26 agosto 2022) MilanO (ITALPRESS) – “De Ketelaere titolare? Mi fido di lui perchè ha grande potenziale, può essere pronto a partire dall'inizio. Gli serve tempo ma mi ha sorpreso per l'intelligenza e curiosità nel capire i movimenti e i metodi di lavoro. In quel ruolo ho tante possibilità di scelta, vedremo di partita in partita”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida del ‘Meazzà contro il Bologna. “Non abbiamo affrontato l'Atalanta con superficialità, ma con determinazione e coraggio – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa – Siamo entrati nella storia con lo scudetto, ma vogliamo scrivere altre pagine. Domani sarà una partita difficile contro un avversario che ci metterà in difficoltà. Dobbiamo unire la vittoria al giocare bene”. Contro i felsinei avranno una maglia da titolare uno tra Origi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)O (ITALPRESS) – “De Ketelaere titolare? Mi fido di lui perchè ha grande potenziale, può essere pronto a partire dall'inizio. Gli serve tempo ma mi ha sorpreso per l'intelligenza e curiosità nel capire i movimenti e i metodi di lavoro. In quel ruolo ho tante possibilità di scelta, vedremo di partita in partita”. Lo ha detto il tecnico del, Stefano, alla vigilia della sfida del ‘Meazzà contro il Bologna. “Non abbiamo affrontato l'Atalanta con superficialità, ma con determinazione e coraggio – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa – Siamo entrati nella storia con lo scudetto, ma vogliamo scrivere altre pagine. Domani sarà una partita difficile contro un avversario che ci metterà in difficoltà. Dobbiamo unire la vittoria al giocare bene”. Contro i felsinei avranno una maglia da titolare uno tra Origi e ...

