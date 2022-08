Ora la vulvodinia non fa più paura: le donne esultano per la svolta (Di venerdì 26 agosto 2022) Arriva la svolta nella cura della vulvodinia, la malattia femminile che affligge una donna su 6, e di cui si parla ancora troppo poco. In Italia, infatti, senza considerare i numeri sommersi, si stima che circa il 15% della popolazione femminile soffra del “male in rosa” considerato fino a pochissimi anni fa “immaginario”. Una problematica tornata alla ribalta mediatica di recente per l'intervento dell'influencer Giorgia Soleri (che ha dichiarato pubblicamente di esserne affetta). Parliamo di una malattia, di fatto, invalidante che colpisce un'ampia fascia d'età compresa tra i 14 e i 70 anni. “Fortunatamente, oggi, dopo il Q-Tipe Test, un esame specifico della vulva e una valutazione approfondita del muscolo pelvico, in poco più di mezz'ora siamo in grado di diagnosticare la questione e soprattutto prospettare una terapia alle pazienti, che troppo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Arriva lanella cura della, la malattia femminile che affligge una donna su 6, e di cui si parla ancora troppo poco. In Italia, infatti, senza considerare i numeri sommersi, si stima che circa il 15% della popolazione femminile soffra del “male in rosa” considerato fino a pochissimi anni fa “immaginario”. Una problematica tornata alla ribalta mediatica di recente per l'intervento dell'influencer Giorgia Soleri (che ha dichiarato pubblicamente di esserne affetta). Parliamo di una malattia, di fatto, invalidante che colpisce un'ampia fascia d'età compresa tra i 14 e i 70 anni. “Fortunatamente, oggi, dopo il Q-Tipe Test, un esame specifico della vulva e una valutazione approfondita del muscolo pelvico, in poco più di mezz'ora siamo in grado di diagnosticare la questione e soprattutto prospettare una terapia alle pazienti, che troppo ...

