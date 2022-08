Keita arriva in Russia e parte la prima polemica | frecciatina al Barcellona sui social!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 26 agosto 2022) La sua nuova destinazione diBalde è laquindi, come avevamo precedentemente detto, non proprio una scelta facile dato il momento storico politico, sicuramente in un campionato meno quotato ed attrattivo di quello italiano, pur essendo in ascesa. La sua nuova casa è lo Spartak Mosca, pronto ad accogliere il senegalese sperando che questa volta possa essere quella buona per la sua carriera dopo le esperienze con Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari. Registered a new signing without any problems…Jealous, @FCBarcelona? pic.twitter.com/dKxRZvH1gQ— FC Spartak Moscow (@fcsm eng) August 26, 2022 Neanche il tempo dire tuttavia, che ci sono già le prime polemiche. Questa volta il giocatore, che molto spesso si è reso protagonista di qualche colpo di testa, non c’entra nulla, bensì la società russa. Nel suo tweet, lo ...