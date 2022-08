Il 13 settembre gli studenti della Campania tornano in classe (Di venerdì 26 agosto 2022) Provincia di Bolzano: 5 settembre Abruzzo: 12 settembre Basilicata: 12 settembre Friuli Venezia Giulia: 12 settembre Lombardia: 12 settembre Piemonte: 12 settembre Trentino: 12 settembre Veneto: 12 settembre Campania: 13 settembre Calabria: 14 settembre Liguria: 14 settembre Marche: 14 settembre Molise: 14 settembre Sardegna: 14 settembre Puglia: 14 settembre Umbria: 14 settembre Emilia Romagna: 15 Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 26 agosto 2022) Provincia di Bolzano: 5Abruzzo: 12Basilicata: 12Friuli Venezia Giulia: 12Lombardia: 12Piemonte: 12Trentino: 12Veneto: 12: 13Calabria: 14Liguria: 14Marche: 14Molise: 14Sardegna: 14Puglia: 14Umbria: 14Emilia Romagna: 15 Il Blog di Giò.

AnnaAscani : Nei collegi uninominali vince chi arriva primo. Nei collegi uninominali si elegge 1/3 del Parlamento. Gli unici che… - JuventusFCYouth : Ecco gli orari della fase a gironi della #UYL ?? PSG ?? 6 settembre ? 14.00 ?? Benfica ?? 14 settembre ? 14.00 ?? Macc… - berlusconi : Questa crisi è frutto ancora una volta dei no della sinistra, che per anni ha bloccato il Paese. Il 25 settembre,… - giufineline : RT @91HsFratb: io il 3 settembre sotto la pioggia con sicuro il freddo e gli occhiali lerci palese in ultima fila mentre ascolterò louis ca… - ASELE_ELE : RT @hashtag24news1: Si concluderà a Napoli l’1 e 2 settembre 2022 la visita in Italia del direttore dell'Istituto Cervantes, Luis García Mo… -