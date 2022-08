FedeCanciani : @pietroraffa Si rigassifica e si cerca un 'modus vivendi' con la Russia, come hanno detto esponenti della SPD del C… - occhio_notizie : Il #25agosto 1900 moriva Friedrich #Nietzsche | - MassimoGll : @CinefiloMarv @Fulfifar @AngeloSantoro Allora anche la Danimarca e la Germania hanno accolto rifugiati di guerra di… - IacSilvia : @DavideR46325615 Il reddito di cittadinanza non ha funzionato perché è stato boicottato dalle regioni presiedute da… -

Un gruppo di legislatori del Partito socialdemocratico tedesco (SPD) chiede che vengano avviati negoziati di pace con la Russia e che si decreti un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile. Germania, esponenti dell'Spd chiedono negoziati per l'Ucraina: "Le pistole devono tacere" In una lettera intitolata "Le pistole devono tacere!", il gruppo che rappresenta la sinistra pacifista dell'SPD ha sollecitato un'offensiva diplomatica per porre fine rapidamente alla guerra in Ucraina. A rivelarlo un'inchiesta del giornale tedesco «Der Spiegel», in collaborazione con la piattaforma di investigazione russa IStories. Scoppia il caso in Germania ...