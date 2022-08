«Fonti vicine a Osimhen confermano la sua disponibilità a trasferirsi a Manchester» (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristiano Ronaldo al Napoli, il tema del giorno. La chiave per l’operazione, a cui Mendes lavora da mesi con il club di De Laurentiis, è Osimhen, che prenderebbe il posto del portoghese allo United. Il giornalista di Radio Punto Nuovo, Alessandro Montano, scrive su Twitter che Fonti vicine a Osimhen confermano la disponibilità del nigeriano a trasferirsi a Manchester. I dialoghi sono continui, anche se l’intreccio è difficile. #Osimhen–#United, Fonti vicine al nigeriano ci confermano la sua disponibilità a trasferirsi a #Manchester. Per l’azzurro sarebbe un salto di ingaggio importante. Conferme anche sul piano di #Mendes: intreccio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristiano Ronaldo al Napoli, il tema del giorno. La chiave per l’operazione, a cui Mendes lavora da mesi con il club di De Laurentiis, è, che prenderebbe il posto del portoghese allo United. Il giornalista di Radio Punto Nuovo, Alessandro Montano, scrive su Twitter cheladel nigeriano a. I dialoghi sono continui, anche se l’intreccio è difficile. #–#United,al nigeriano cila suaa #. Per l’azzurro sarebbe un salto di ingaggio importante. Conferme anche sul piano di #Mendes: intreccio ...

_Morik92_ : Fonti vicine al #Monaco smentiscono l'interesse per #Zakaria ? - napolista : «Fonti vicine a #Osimhen confermano la sua disponibilità a trasferirsi a Manchester» Alessandro Montano, di Radio… - LuigiLiccardo6 : RT @AleMontano17: #Osimhen-#United, fonti vicine al nigeriano ci confermano la sua disponibilità a trasferirsi a #Manchester. Per l'azzurro… - Rotarrubat : RT @AleMontano17: #Osimhen-#United, fonti vicine al nigeriano ci confermano la sua disponibilità a trasferirsi a #Manchester. Per l'azzurro… - DiegoRi36248589 : Radio Punto Nuovo - #Osimhen-#United, fonti vicine al nigeriano ci confermano la sua disponibilità a trasferirsi a… -