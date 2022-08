Covid, i dati: 21.998 nuovi casi e 99 morti. Il tasso di positività è al 14,8% (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 21.998 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute e secondo quanto emerso da 148.412 tamponi. Le vittime sono 99. Il tasso è al 14,8%. Sono 231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-3), mentre gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.827. Questi i dati di sette giorni fa: 24.691 nuovi casi e 124 morti. I tamponi processati erano stati 158.905, mentre la positività si assestava al 15,5%. Gli attualmente positivi, invece, sono 697.822. Fra dimessi e guariti si contano 20.894.012, mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.767.060. Quello dei decessi è di 175.226. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 21.998 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute e secondo quanto emerso da 148.412 tamponi. Le vittime sono 99. Ilè al 14,8%. Sono 231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-3), mentre gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.827. Questi idi sette giorni fa: 24.691e 124. I tamponi processati erano stati 158.905, mentre lasi assestava al 15,5%. Gli attualmente positivi, invece, sono 697.822. Fra dimessi e guariti si contano 20.894.012, mentre il totale deidall’inizio della pandemia è di 21.767.060. Quello dei decessi è di 175.226. L'articolo proviene da Il ...

