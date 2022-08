Conte prende schiaffi da tutti, pure da Tabacci: “Il complesso che non ha superato” (Di venerdì 26 agosto 2022) Bruno Tabacci, intervenendo alla conferenza stampa di Impegno civico, il partito guidato da Luigi Di Maio, ha lanciato un siluro a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio: “Ho visto che Conte, che ha il complesso di Draghi, cerca di mettere sul conto di Draghi la questione del fallimento del tetto al prezzo del gas. Intanto Draghi ha avuto il merito di sollevare questa questione…”. “Il voto del 25 settembre - va avanti Tabacci - è una scelta di campo, uno spartiacque vero, non si può sbagliare. Molti parlano di programma ma il programma che dobbiamo attuare è il Pnrr, da realizzare entro il 2026, poco prima della fine della prossima legislatura. Stiamo tornando al 2011 quando la nostra credibilità era ai minimi storici. Impegno Civico - conclude il politico ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Bruno, intervenendo alla conferenza stampa di Impegno civico, il partito guidato da Luigi Di Maio, ha lanciato un siluro a Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio: “Ho visto che, che ha ildi Draghi, cerca di mettere sul conto di Draghi la questione del fallimento del tetto al prezzo del gas. Intanto Draghi ha avuto il merito di sollevare questa questione…”. “Il voto del 25 settembre - va avanti- è una scelta di campo, uno spartiacque vero, non si può sbagliare. Molti parlano di programma ma il programma che dobbiamo attuare è il Pnrr, da realizzare entro il 2026, poco prima della fine della prossima legislatura. Stiamo tornando al 2011 quando la nostra credibilità era ai minimi storici. Impegno Civico - conclude il politico ...

