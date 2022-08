EstebBeltramino : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 #motori - GiaPettinelli : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 - Italian : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 - iconanews : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021 - fisco24_info : Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021: Unem, anche per il gasolio da autotrazione -

Gazzetta del Sud

A luglio scorso i consumi di carburanti per autotrazione (+gasolio), con un giorno lavorativo in meno, sono stati pari a circa 2,8 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni die 2,1 milioni di gasolio, più bassi rispetto allo stesso mese del 2021 ( - 2,6%, pari a 76.000 tonnellate in meno). E anche, in misura inferiore, rispetto ai valori di luglio 2019 ( - 1,1%, 33. Benzina, giù i consumi nel mese di luglio. Primo calo da febbraio 2021