WhatsApp introduce un nuovo metodo per gestire le chat: ecco di cosa si tratta (Di giovedì 25 agosto 2022) WhatsApp diventa sempre più moderno e al passo con i tempi. Questa volta viene introdotto il nuovo filtro per le chat, che vi permetterà di mettere in ordine i messaggi distinguendo quelli non letti dai letti. ecco come funziona e per chi è già disponibile la novità. WhatsApp, ecco il filtro delle chat non lette – 25822 www.computermagazine.itOrmai è un fiume in piena: WhatsApp, attraverso i suoi sviluppatori, ha finalmente dimenticato il periodo di carestia e siccità in termini di novità e aggiornamenti. Da qualche anno a questa parte, vuoi per lo strapotere di Telegram, sempre più vicino alla vetta delle app di IM, WhatsApp rilascia quasi quotidianamente novità in termini di funzionalità e UX. Questa volta siamo qui per dare il ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)diventa sempre più moderno e al passo con i tempi. Questa volta viene introdotto ilfiltro per le, che vi permetterà di mettere in ordine i messaggi distinguendo quelli non letti dai letti.come funziona e per chi è già disponibile la novità.il filtro dellenon lette – 25822 www.computermagazine.itOrmai è un fiume in piena:, attraverso i suoi sviluppatori, ha finalmente dimenticato il periodo di carestia e siccità in termini di novità e aggiornamenti. Da qualche anno a questa parte, vuoi per lo strapotere di Telegram, sempre più vicino alla vetta delle app di IM,rilascia quasi quotidianamente novità in termini di funzionalità e UX. Questa volta siamo qui per dare il ...

ITechManiaIT : WhatsApp introduce una nuova funzione per le chat di gruppo - Primaver88 : WhatsApp introduce una nuova funzione per le chat di gruppo - Ale_W_23 : WhatsApp introduce una nuova funzione per le chat di gruppo -