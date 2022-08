Vie aeree ostruite? Come aiutare una persona che sta soffocando (Di giovedì 25 agosto 2022) I casi di soffocamento sono in aumento e sono molto frequenti, ci sono le manovre di disostruzione salvavita, sia per bambini che per adulti. Cerchiamo di capire di cosa si tratta nello specifico e Come agire in casi estremi. È accaduto che un uomo è morto soffocato. Nonostante l’intervento del 118, che ha tentato di far espellere all’uomo il boccone fatale che lo ha soffocato, non c’è stato nulla di fare, purtroppo è deceduto. Come fare quindi per evitare questi drammi? Vie aeree ostruite. Come aiutare una persona che sta soffocando(pixabay.com)Ecco il motivo per cui è fondamentale imparare le manovre di primo soccorso. Sono infatti delle manovre che possono salvare le vite, la nostra e quella degli altri, dato che il soffocamento ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 agosto 2022) I casi di soffocamento sono in aumento e sono molto frequenti, ci sono le manovre di disostruzione salvavita, sia per bambini che per adulti. Cerchiamo di capire di cosa si tratta nello specifico eagire in casi estremi. È accaduto che un uomo è morto soffocato. Nonostante l’intervento del 118, che ha tentato di far espellere all’uomo il boccone fatale che lo ha soffocato, non c’è stato nulla di fare, purtroppo è deceduto.fare quindi per evitare questi drammi? Vieunache sta(pixabay.com)Ecco il motivo per cui è fondamentale imparare le manovre di primo soccorso. Sono infatti delle manovre che possono salvare le vite, la nostra e quella degli altri, dato che il soffocamento ...

