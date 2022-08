Traffico Roma del 25-08-2022 ore 15:30 (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla A1 Roma Firenze Ci sono code per lavori tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma nord verso Firenze sul raccordo fila in carreggiata esterna all’altezza della Trionfale sulle strade capitoline invece incidente in via di Torpignattara l’incrocio con via Galeazzo Alessi e poi ancora in Viale Manzoni all’altezza di via Emanuele Filiberto e infine lo seguono in orario notturno gli interventi di manutenzione al ponte della Magliana che resterà chiuso da via della Magliana verso il centro tra le 21 e le 6 e questo fino al 5 settembre chiuse di conseguenza le vie di accesso il viadotto da viale Isacco Newton ed a via della Magliana in direzione Eur deviate le linee bus di zona i dettagli di queste di altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Manuel ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla A1Firenze Ci sono code per lavori tra Guidonia Montecelio e la diramazionenord verso Firenze sul raccordo fila in carreggiata esterna all’altezza della Trionfale sulle strade capitoline invece incidente in via di Torpignattara l’incrocio con via Galeazzo Alessi e poi ancora in Viale Manzoni all’altezza di via Emanuele Filiberto e infine lo seguono in orario notturno gli interventi di manutenzione al ponte della Magliana che resterà chiuso da via della Magliana verso il centro tra le 21 e le 6 e questo fino al 5 settembre chiuse di conseguenza le vie di accesso il viadotto da viale Isacco Newton ed a via della Magliana in direzione Eur deviate le linee bus di zona i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel ...

LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Raccordo Anulare ?????? Traffico intenso altezza uscita Trionfale > Aurelia #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale Manzoni ?????? Traffico rallentato all'incrocio con Via Emanuele Filiberto #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via di Tor Pignattara ?????? Traffico rallentato all'incrocio con Via Galeazzo Alessi #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 14:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 14:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -