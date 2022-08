Sorteggio gironi Europa League 2022/2023 domani in tv: data, orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 25 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta i sorteggi dei gironi dell’Europa League 2022/2023. Al termine della fase di qualificazione con i turni preliminari, è tempo di fare sul serio e di definire gli otto gruppi che vedranno sfidarsi quattro squadre ciascuno, dando così il via alla caccia al titolo, vinto lo scorso anno dall’Eintracht Francoforte dopo aver eliminato formazioni come Real Betis e Barcellona, prima di battere i Rangers in finale. La diretta tv della cerimonia sarà affidata a Sky Sport, e sarà visibile anche in streaming su SkyGo, NowTv, Dazn e sulla piattaforma dell’UEFA, con inizio alle ore 13:00 di venerdì 26 agosto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere ini sorteggi deidell’. Al termine della fase di qualificazione con i turni preliminari, è tempo di fare sul serio e di definire gli otto gruppi che vedranno sfidarsi quattro squadre ciascuno, dando così il via alla caccia al titolo, vinto lo scorso anno dall’Eintracht Francoforte dopo aver eliminato formazioni come Real Betis e Barcellona, prima di battere i Rangers in finale. Latv della cerimonia sarà affia Sky Sport, e sarà visibile anche insu SkyGo, NowTv, Dazn e sulla piattaforma dell’UEFA, con inizio alle ore 13:00 di venerdì 26 agosto. SportFace.

