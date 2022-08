Regno Unito, la squadriglia acrobatica delle Red Arrows rischia lo smantellamento: piloti accusati di molestie sessuali e di ubriacarsi prima dei voli (Di giovedì 25 agosto 2022) Le Red Arrows potrebbero venire smantellate. Da inizio anno, la squadriglia britannica, che come le nostre Frecce Tricolori si esibisce in voli acrobatici, è bersagliata da voci, indiscrezioni e denunce da parte di oltre 40 membri del personale. Il Times parla di giovani reclute che hanno portato prove e descritto la squadra di esibizioni come «tossica». Non si tratterebbe, quindi, di singoli casi isolati. Le indagini sulle Red Arrows sono state ordinate la primavera scorsa dal generale Michael Wigston, capo della Royal Air Force, e ora il rapporto sta per essere pubblicato. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, il suo contenuto sarà così grave da poter provocare lo scioglimento del gruppo. Le accuse comprenderebbero ripetuti episodi di molestie ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) Le Redpotrebbero venire smantellate. Da inizio anno, labritannica, che come le nostre Frecce Tricolori si esibisce inacrobatici, è bersagliata da voci, indiscrezioni e denunce da parte di oltre 40 membri del personale. Il Times parla di giovani reclute che hanno portato prove e descritto la squadra di esibizioni come «tossica». Non si tratterebbe, quindi, di singoli casi isolati. Le indagini sulle Redsono state ordinate lavera scorsa dal generale Michael Wigston, capo della Royal Air Force, e ora il rapporto sta per essere pubblicato. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, il suo contenuto sarà così grave da poter provocare lo scioglimento del gruppo. Le accuse comprenderebbero ripetuti episodi di...

